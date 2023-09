UBS erzielt Rekordgewinn dank Übernahme der Credit Suisse - Aktie steigt um 5%

Die Schweizer Großbank UBS hat im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt, dank der Notübernahme der gescheiterten Rivalin Credit Suisse. Der Kaufpreis für die ehemals zweitgrößte Schweizer Bank lag deutlich unter dem Buchwert, wodurch die UBS knapp 28,9 Milliarden US-Dollar verdiente. Die Marke Credit Suisse soll in den kommenden Jahren komplett verschwinden, da die UBS das Schweiz-Geschäft der Tochter vollständig in den eigenen Konzern integrieren will. Dabei sollen tausende Mitarbeiter ihre Jobs verlieren. Der Aktienkurs der UBS stieg nach Bekanntgabe der Neuigkeiten um rund fünf Prozent und erreichte den höchsten Stand seit 2008.Der Rekordgewinn der UBS im zweiten Quartal durch die Notübernahme der Credit Suisse kommt an der Börse gut an. Die Aktie stieg um 4,5 Prozent und erreichte ein Mehrjahreshoch. Die Transaktion erwies sich als Glücksfall, da der Kaufpreis deutlich unter dem Buchwert lag. Vor Steuern verdiente die UBS 29,2 Milliarden Dollar, wobei die Kosten der Übernahme und Integration der Credit Suisse negativ zu Buche schlugen. Rechnet man alle Effekte aus der Übernahme heraus, hätte die UBS vor Steuern 1,1 Milliarden Dollar verdient.Analysten lobten das erste Zahlenwerk nach der Übernahme als insgesamt positiv. Die harte Kernkapitalquote fiel besser als erwartet aus. Die Integration der Credit Suisse bleibt jedoch eine langwierige und herausfordernde Aufgabe.Die kanadische Bank RBC belässt die Einstufung für UBS nach den Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Franken. Die Kennziffern des Geldhauses enthielten einige große, nicht operative Posten, die die zugrunde liegende Entwicklung überschatteten. Die UBS scheint jedoch schneller bei der Integration der Credit Suisse voranzukommen als erwartet, und die erwarteten Kosteneinsparungen sind höher als zuletzt kommuniziert.Insgesamt zeigt sich das Management optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf. Die Unsicherheiten bleiben zwar bestehen, aber die Stimmung bei den Kunden der Vermögensverwaltung hat sich verbessert. Die UBS erwartet weitere Geldzuflüsse in der Vermögensverwaltung und im Fondsgeschäft. Für das laufende dritte Quartal wird jedoch nur ein Ergebnis um die Nulllinie erwartet, und für das gesamte zweite Halbjahr wird ein Gewinn prognostiziert.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 24,58EUR gehandelt.