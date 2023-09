ParTec AG erhält Zuschlag für 300 Mio. Euro Großprojekt "JUPITER" - Bau des ersten Exascale-Supercomputers in Europa!

Die ParTec AG hat den vorläufigen Zuschlag für das Großprojekt "JUPITER" erhalten und wird den Bau des ersten Exascale-Supercomputers in Europa verantworten. Der Auftrag umfasst die Installation der Hardware sowie die Bereitstellung von Software und hat ein Volumen von ca. 300 Mio. Euro. Dies stellt nach dem Projekt MARE Nostrum V den nächsten Meilenstein in der Erschließung des Vendor-Geschäfts dar. Die Zahlen für das erste Halbjahr zeigen eine starke Umsatzsteigerung auf 52,1 Mio. Euro, was einer Steigerung von 44,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBIT-Marge lag bei 37,2%. Die Ergebnissteigerung wird jedoch durch die schwächere Cash-Generierung konterkariert. Für das zweite Halbjahr wird eine letzte Schlusszahlung für das Projekt MARE Nostrum V sowie erste Umsätze aus dem JUPITER-Projekt erwartet. Das Unternehmen bestätigt das Rating "Halten" mit einem Kursziel von 111,00 Euro. Auf der Hauptversammlung haben die Aktionäre sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Unter anderem wurde eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie beschlossen.

Die ParTec AG Namen-Akt Aktie wird aktuell mit einem Minus von -9,09 % und einem Kurs von 120EUR gehandelt.