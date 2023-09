Eureka Lithium Corp. auf der Suche nach Lithium im hohen Norden von Quebec - vielversprechende Explorationsergebnisse!

Eureka Lithium Corp., der Eigentümer des größten Lithium-Landpakets in "Nunavik", Quebec, hat ein Update zu seinem laufenden Explorationsprogramm veröffentlicht. Das Unternehmen hat das Ziel, die allererste Entdeckung von lithiumhaltigen Pegmatiten im hohen Norden von Quebec zu machen.Die Explorationsergebnisse zeigen bisher vielversprechende Ergebnisse:- Die GroundTruth Exploration-Feldcrew von Eureka hat ein erfolgreiches First-Pass-Programm im Konzessionsgebiet "Raglan South" abgeschlossen und arbeitet derzeit an einem Update für dieses Gebiet.- Die Crews werden Anfang September zu "Raglan West" zurückkehren, um mit einem Phase-2-Folgeprogramm zu beginnen und die Bohrziele dieser Saison zu priorisieren und durchzuführen.- Es wurden bereits zwei Dutzend Pegmatiteinheiten bei "Raglan West" identifiziert, aber nicht alle Gebiete des Konzessionsgebiets wurden vollständig erfasst.- Das geochemische Lithium-Cäsium-Profil und das Vorkommen von metamorphosiertem suprakrustalem Gestein bieten ein günstiges geologisches Umfeld für LCT-Pegmatitsysteme.- Die Crews bei "Raglan West" sind in der Gemeinde Salluit stationiert, einem nützlichen Logistik- und Versorgungszentrum.Jeffrey Wilson, Präsident und CEO von Eureka, zeigt sich zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen und freut sich auf den weiteren Verlauf des Explorationsprogramms.Das Unternehmen hat außerdem ein neues Unternehmensvideo mit dem Titel "Leading the Charge" veröffentlicht, das auf der Website von Eureka Lithium zu finden ist.Eureka Lithium Corp. ist der größte Landbesitzer in "Nunavik" und verfügt über drei Projekte in den Lithium-Bergbaucamps "Raglan West", "Raglan South" und "New Leaf". Die Konzessionsgebiete wurden vom Prospektor Shawn Ryan erworben und befinden sich in der Nähe von zwei Nickelbergwerken mit Zugang zu Tiefseehäfen.Die Veröffentlichung dieser Informationen erfolgt im Rahmen einer Werbekampagne für das Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Es handelt sich nicht um eine unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung.Die Aktie von Eureka Lithium Corp. ist in der höchsten Risikoklasse gelistet und birgt das Risiko eines Totalverlustes. Anleger sollten sich vor einer Investition in das Unternehmen über die Risiken bewusst sein und sich gegebenenfalls von einem Finanzberater beraten lassen.

Die Eureka Lithium Corp Registered Shs Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,96 % und einem Kurs von 1,050EUR gehandelt.