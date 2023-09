DHL erhöht Paketpreise für Geschäftskunden ab Oktober - Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit im Fokus

Die US-Analysefirma Bernstein Research hat ihre Einstufung für die DHL Group auf "Market-Perform" belassen und ein Kursziel von 43,50 Euro festgelegt. Obwohl der Markt derzeit auf DSV und DHL fokussiert ist, gibt es laut Analyst Alexander Irving noch weitere potenzielle Käufer für die Bahn-Tochter DB Schenker. Auch die Mehrheitsaktionäre von Kühne+Nagel sowie Reedereien mit gut gefüllten Kassen könnten ein Angebot erwägen. Irving sieht jedoch mehr Umsetzungsrisiken im Falle einer Übernahme von DB Schenker durch DHL.Geschäftskunden von DHL müssen ab dem 1. Oktober mehr für den Versand von Paketen bezahlen. Die Preiserhöhung wird in Wellen je nach Kundengruppe umgesetzt. Das Unternehmen begründet den Schritt mit stark gestiegenen Personalkosten nach dem Tarifabschluss im März 2023 sowie drastisch gestiegenen Preisen aufgrund der Inflation. Die Preise für Privatkunden bleiben unverändert. Preisbestandteile wie Energie- und Mautkosten, die das Unternehmen nicht beeinflussen kann, werden aus dem Basispreis herausgenommen und als Zuschläge ausgewiesen. Wenn diese Kosten sinken, verspricht DHL, dies an die Kunden weiterzugeben. Der nationale und internationale DHL-Expressversand für Geschäftskunden ist von den Preiserhöhungen nicht betroffen. Geschäftskunden werden individuell über die Anpassung der Preise informiert.Die Preiserhöhung ist notwendig, um die gestiegenen Kosten auszugleichen und die Rentabilität des Unternehmens zu verbessern. Die DHL Group ist bestrebt, die Qualität und Effizienz ihrer Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Die genaue Höhe der Preiserhöhung für die verschiedenen Kundengruppen wurde nicht bekannt gegeben.Die DHL Group ist ein weltweit führender Logistikdienstleister und Teil der Deutschen Post AG. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Paket- und Expressversand, Frachttransport, Lagerung und Lieferkettenmanagement an. Mit der Preiserhöhung für Geschäftskunden will DHL sicherstellen, dass die Kosten für den Versand von Paketen angemessen gedeckt werden und das Unternehmen weiterhin profitabel bleibt.

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 42,91EUR gehandelt.