Niedersachsens Seehäfen in der Krise: Hohe Energiekosten, Einbrüche im Frachtvolumen und drängende Energiewende - Minister warnt vor Panik

Die niedersächsischen Seehäfen haben mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen, darunter hohe Energiekosten, Einbrüche im Fracht- und Containervolumen sowie die drängende Energiewende. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies äußerte auf dem Hafentag in Stade seine Besorgnis über die Situation und warnte vor einer möglichen Panik. Er betonte die Notwendigkeit wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen und forderte eine Entlastung für die energieintensive Industrie.Insbesondere am Standort Stade war es der Industrie zuletzt nicht möglich, zu wettbewerbsfähigen Preisen zu produzieren. Dies führte zu dramatischen Umsatzeinbrüchen und Krisensituationen in den Unternehmen. Infolgedessen wurden viele Produktionsanlagen im Seehafen Stade stark heruntergefahren. Die Umschlagsmengen in den niedersächsischen Seehäfen sind ebenfalls rückläufig. Im ersten Halbjahr wurden in Stade 47 Prozent weniger Tonnen umgeschlagen als im Vorjahr. Auch die Seehäfen in Nordenham und Papenburg verzeichneten zweistellige Verluste.Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten rund 26 Millionen Tonnen in den niedersächsischen Seehäfen verladen, was einem Verlust von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dies sei angesichts der schwachen globalen Nachfrage, der hohen Inflation, gestiegener Zinsen und der hohen Energiepreise infolge des Ukrainekrieges nicht so schlecht, so André Heim, Geschäftsführer beim Verband Seaports of Niedersachsen. Die Verladung von festen Massengütern brach um 25 Prozent ein, während der Umschlag flüssiger Massengüter um 15 Prozent zunahm. Besorgniserregend ist jedoch der Rückgang der Umschlagsmenge am Container Terminal in Wilhelmshaven um knapp 16 Prozent.Wirtschaftsminister Olaf Lies betonte die Notwendigkeit verlässlicher Rahmenbedingungen auf lange Sicht und forderte weitere Zusagen vom Bund. Er betonte, dass leistungsfähige Häfen und verlässliche Hinterlandanbindungen für den Außenhandel, die Versorgungssicherheit, die Umsetzung der Energiewende und die nationale Sicherheit in Deutschland unerlässlich seien. Die niedersächsischen Häfen spielen eine entscheidende Rolle für das Gelingen der Energiewende und die Gewährleistung einer sicheren, unabhängigen und bezahlbaren Energieversorgung. Daher müsse Deutschland Milliarden in die Infrastruktur der Häfen investieren.Beim 31. niedersächsischen Hafentag kamen Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Hafenwirtschaft, Logistikbranche, Kommunen, Reedereien und Handelskammern zusammen, um über die Situation der Seehäfen zu diskutieren. Die neun Seehäfen zwischen Ems und Elbe sind Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven.

