Aida Cruises sichert Hamburg langfristige Anlegezeiten zu - Umweltverband kritisiert Vereinbarung

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat in einem am Freitag unterzeichneten Abkommen zugesichert, dass ihre Schiffe auch in den kommenden fünf Jahren häufig im Hamburger Hafen anlegen werden. Aida Cruises ist der größte Kreuzfahrtkunde des Hafens und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Die Reederei plant zudem, die Nutzung von Landstrom während der Liegezeiten im Hafen zu forcieren. Der Umweltverband Nabu kritisiert das Abkommen jedoch und fordert eine verpflichtende Nutzung von Landstrom.In einem weiteren Thema fordert die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag eine Investitionsoffensive für Wirtschaft, Klima und Energie, um Deutschland aus der schlechten Wirtschaftslage zu führen. Die Fraktionschef Friedrich Merz betont, dass die Antworten auf die Krise nicht nur auf den Klimawandel setzen sollten, sondern Wirtschaft, Energie und Klima zu einer Einheit verbinden sollten. Merz zeigt sich offen für einen zeitlich befristeten "Brückenstrompreis", um den industriellen Mittelstand von den hohen Energiepreisen zu entlasten. Die Union fordert zudem eine Senkung der Energiesteuern und eine Steuerfreiheit für Überstunden.Die Spitze der Unionsfraktion startet zudem eine Generalabrechnung mit der Ampel-Regierung. Merz kritisiert, dass die Industrie heruntergefahren wird, während die CO2-Emissionen weltweit weiter steigen. Die Union lehnt zentrale Projekte der Ampel-Regierung wie die Erhöhung des Bürgergelds und das Heizungsgesetz ab. Die Spitze der Unionsfraktion verabschiedet eine "Sauerländer Erklärung" mit Vorschlägen zur Ankurbelung der Wirtschaft und zur Entlastung von Menschen und Unternehmen. Die Union fordert unter anderem eine Deckelung der Sozialabgaben bei 40 Prozent, eine Senkung der Stromsteuer und einen "Brückenstrompreis" für die Industrie.Die SPD kritisiert die Vorschläge der Union als ein "Wünsch-Dir-Was-Paket ohne seriöse Finanzierung". Die Forderungen der Union seien unrealistisch und zeigten, dass der Weg aus dem Kanzleramt ins Wolkenkuckucksheim nicht weit sei.

