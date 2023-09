BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist Forderungen nach weiterer großer Unterstützung für die Wirtschaft mit dem Hinweis auf die angespannte Haushaltslage entgegengetreten. "Eine internationale Zeitschrift hat gesagt, Deutschland müsste viele Schulden machen. Und ehrlicherweise, die, die das in Deutschland diskutieren, sagen diesen Satz nicht mit", sagte Scholz im "Interview der Woche", das der Deutschlandfunk am Samstag veröffentlichte. "Aber dass wir jetzt im Prinzip in so einen Modus reinkommen, wo 100 Milliarden Schulden pro Jahr irgendwie so ein ganz normales Ding sind, das, glaube ich, wäre kein guter Einfall." Wenn die Wirtschaft nicht wolle, dass die Schuldenbremse aufgehoben werde, dann müsse sie auch sagen, "dass es gut ist, dass wir in großem Umfang die Wirtschaft unterstützen", aber nicht mit solchen Hundert-Milliarden-Programmen./and/DP/he