Nordkorea feuert Marschflugkörper ab und droht Südkorea und den USA

SEOUL (dpa-AFX) - Nach dem Ende großangelegter Militärmanöver der USA mit Südkorea hat Nordkorea erneut mit einem potenziellen Angriff mit Atomwaffen gedroht. Die selbst ernannte Atommacht bestätigte am Sonntag, einen Tag zuvor zwei militärische Lenkflugkörper abgefeuert zu haben. Zweck der Übung sei es gewesen, einen "taktischen Atomangriff" zu simulieren, berichteten die Staatsmedien. Nordkoreas Feinde sollten dadurch gewarnt werden. Unter Feinden versteht Pjöngjangs autokratische Führung vor allem die USA und Südkorea.

Die Starts von zwei Marschflugkörpern in Nordkorea, das wegen seines Atomwaffenprogramms international weitgehen isoliert ist, waren Samstagfrüh (Ortszeit) durch das Militär in Südkorea erfasst worden. Sie wurden demnach in das Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und China abgeschossen. Es wurden zunächst keine weiteren Details bekannt.