Quartier Cospuden - ein Projekt der PROPOS Projektentwicklung GmbH, mit 48 Eigentumswohnungen und neun Reihenhäusern / Avisierte Fertigstellung in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 (FOTO)

Leipzig, Berlin (ots) - Die Baugrube für das neue Wohnquartier an der Koburger

Straße im Markkleeberger Stadtteil Zöbigker ist bereits ausgehoben. Nun beginnt

im Oktober der eigentliche Bau. "Wir wollen die 48 Eigentumswohnungen und die

neun Reihenhäuser in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 fertigstellen", so

Martin Menrad, Geschäftsführer der Berliner PROPOS Projektentwicklung GmbH, die

das Projekt mit der eigenen Projektgesellschaft Quartier Cospuden GmbH

entwickelt. "Wir sind froh, dass wir hier mit soliden Partnern, von der

Finanzierung des Projekts bis hin zum Bau und Vertrieb, zusammenarbeiten können.

Das Projekt ist zu 100 Prozent durchfinanziert, wir haben einen verlässlichen

Baupartner gewonnen und den Vertrieb hat unser bewährter Leipziger Partner

Values Amplio Real Estate übernommen.





Steven Lange, Geschäftsführer der Values Amplio Real Estate GmbH: "Diebisherigen Käufer schätzen vor allem die ruhige Lage direkt am See und suchenmeist eine barrierefreie Wohnung fürs Alter. Es sind bereits rund 25 Prozent derEinheiten verkauft. Das Interesse an den Immobilien in dieser wunderbaren Lageam Cospudener See ist groß."Neben den Wohnungen und Reihenhäusern entstehen auch rund 900 QuadratmeterGewerbeflächen, die Praxisräume, Gastronomie und Einzelhandelsgeschäfteaufnehmen werden. Das Ensemble aus Reihen- und Mehrfamilienhäusern mitTiefgarage wird nach Fertigstellung allen Bewohnenden die Vorzüge einesQuartiers mit dörflichem Charakter, verbunden mit viel zeitgemäßem Komfortbieten."Wir glauben an Leipzig und sein attraktives Umfeld", so ProjektentwicklerMenrad. "Neben dem Quartier Cospuden entwickeln wir in Leipzig derzeit in denStadtteilen Reudnitz, Böhlitz-Ehrenberg und Gohlis-Süd Wohnprojekte mitinsgesamt 280 Wohneinheiten."Die PROPOS Projektentwicklung wurde 2012 in Berlin gegründet. Sie plant undentwickelt bundesweit eigene Wohnprojekte von der ersten Idee bis zumschlüsselfertigen Gebäude. Regionale Schwerpunkte sind Berlin, Leipzig und dasRuhrgebiet. Daneben agiert das Team aus erfahrenen Experten als Dienstleisterfür private und öffentliche Auftraggeber bei Neubauten, Revitalisierungen,Umnutzungen, Quartiersentwicklungen und Denkmalschutz.