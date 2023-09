HONOR präsentiert auf der IFA 2023 die Smartphone-Trends von morgen (FOTO)

Düsseldorf/Berlin (ots) - Die Technologie-Marke stellt mit HONOR V Purse ein

auffälliges Tech-Handtaschen-Konzept vor, enthüllt das HONOR Magic V2 und bringt

eine neue Farbvariante des HONOR 90 auf den Markt



HONOR, führender Anbieter smarter Technologien, hat heute auf der IFA 2023 seine

strategische Vision für die Zukunft von Smartphones vorgestellt. Während der

Keynote mit dem Titel "Unfold Tomorrow" präsentierte der CEO von HONOR, George

Zhao, die neusten Innovationen der Marke, die faltbare Smartphones zum

Mainstream werden lässt. Neuheit Nummer eins ist das bisher leichteste und

dünnste faltbare Smartphone von HONOR - das HONOR Magic V2. Ein weiteres

Highlight ist HONOR V Purse, ein gänzlich neues Konzept, das die Handtasche mit

den Technologien faltbarer Smartphones neu interpretiert und schier unendliche

Möglichkeiten für Style und Persönlichkeitsentfaltung bietet.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Die faltbaren Smartphones von HONOR haben eine intensive Entwicklung hintersich und machen mit jeder neuen Stufe bemerkenswerte Fortschritte in punctoDesign, Funktionalität und Langlebigkeit", so George Zhao, CEO von HONOR. "Mehrals das: Mit unserem `Phone to Purse`-Konzept, das wir mit HONOR V Purse zumLeben erweckt haben, erforschen wir nachhaltige Lösungen rund um den Trend derFoldable-Technologie, um Kreativität zu fördern und den Lebensstil von morgen zugestalten."Spannende Grenzüberschreitung: Fashion trifft TechnologieHONOR ist sich seiner Rolle als Impulsgeber für progressiven Lifestyle bewusstund enthüllt HONOR V Purse, ein neues "Phone to Purse"-Konzept, das eine völligneue Kategorie der modischen Konsumgüter begründet, die unbegrenzteMöglichkeiten zur Inszenierung der Persönlichkeit bieten.Das HONOR V Purse-Konzept verwandelt die Handtasche in das ultimative phy-gitale(physisch und digitale) Modestatement: Anpassbare Always-on-Displays (AODs)bringen die Technologie der faltbaren Smartphones in einen modischen Kontext,einschließlich digitalen Gestaltungselementen wie Ketten, Federn und Quasten,die mit der Handtasche reagieren und mitschwingen, wenn sie sich bewegt.Das Handtaschenkonzept ist außerdem mit einer Auswahl austauschbarer Riemen undKetten kompatibel. Diese lassen sich am Scharnier befestigen, damit dieTech-Handtasche mühelos wie eine herkömmliche Geldbörse oder Handtasche über derSchulter getragen werden kann - und machen sie zur It-Bag der Zukunft.HONOR V Purse wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt und verkörpert dasEngagement von HONOR für die Umwelt. Es kommen nachhaltig hergestellteMaterialien wie veganes Leder für die Riemen zum Einsatz und die vielseitiganpassbaren AODs können mit jedem Outfit kombiniert werden. Da die physische