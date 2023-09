Watzke hat Verständnis für Pfiffe und erwartet Lösungen

DORTMUND (dpa-AFX) - BVB-Chef Hans-Joachim Watzke hat Verständnis für die lautstarken Pfiffe der Fans beim 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim am Freitag und erwartet nach der Analyse während der Länderspielpause Lösungen. "Wir werden die Länderspielpause nutzen, um in die Analyse zu gehen. Das bleibt intern", sagte Watzke der "WAZ": "Natürlich werde ich mich mit dem Trainer und dem Sportdirektor austauschen, sie sind jetzt in allererster Linie gefragt."

Die Fans hätten das Team gegen Neuling Heidenheim während des Spiels lange "sehr gut" unterstützt: "Wie unsere Fans bei der Einwechslung von Niclas Füllkrug reagiert haben, das war außergewöhnlich. Dass es dann nach dem Spiel Pfiffe gab, ist nachvollziehbar. Das war vollkommen in Ordnung", sagte Watzke. Der BVB hatte eine 2:0-Führung leichtfertig aus den Händen gegeben./sho/DP/he

