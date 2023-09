COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Heizungsgesetz der Ampel:

"Das GEG bietet wohl einen Vorgeschmack darauf, was Klimaschutz kosten wird, wenn er weiter so betrieben wird, wie es diverse Bundesregierungen seit Jahrzehnten für richtig halten: mit kleinteiliger Mikroregulierung bis in Details wie Bivalenzpunkte oder Füllstandskontrollen von Kältemittelkreisläufen. Wer will, kann das richtig finden. Aber bei dieser teuersten aller Klimaschutzvarianten bleibt am Ende weniger Geld für Bildung, Forschung und Investitionen übrig - vom Klimageld, mit dem Verbraucher eigentlich für ihre Mehrkosten entlastet werden sollten, ganz zu schweigen."/zz/DP/he