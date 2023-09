Am deutschen Aktienmarkt hat sich die ohnehin gedämpfte Stimmung im Autosektor am Freitag weiter eingetrübt. Die schlechte Stimmung hatte ihren Ursprung in den Bedenken von Analysten der Schweizer Bank UBS und Preissenkungen bei Tesla. Der US-Elektroautohersteller senkte die Preise für Modelle im Wachstumsmarkt China und setzte damit die Konkurrenz aus Europa weiter unter Druck. Die Aktien von BMW, Mercedes, Porsche AG und Volkswagen verloren zwischen 2,4 und 4,18 Prozent. Die Experten der UBS befürchten zudem eine verstärkte Konkurrenz durch chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen. Sie gehen davon aus, dass zwei Drittel des weltweiten Automobilmarktes von einer konzentrierten Gruppe chinesischer Elektrofahrzeughersteller bedient werden könnte. Ihrer Meinung nach würde dies den Massenhersteller Volkswagen besonders hart treffen. Sie stuften die Aktie auf „Verkaufen“ herab und senkten ihr Kursziel auf 100 Euro.

Der Aktienkurs von Volkswagen spiegelt diese negativen Rahmenbedingungen wider und hat die lange Bodenbildungsphase innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends beendet. Die gewichtige Unterstützungszone rund um das Level bei 112,84 Euro wurde am vergangenen Freitag durchbrochen. Es ist durchaus denkbar, dass das Kursziel bei 100 Euro in einer überschießenden Reaktion der Marktteilnehmer auch unterschritten wird. Von vielen Seiten prasseln im Moment negative Nachrichten auf den Autobauer nieder. Das Spektrum reicht von der abflauenden Konjunktur bis zu dem ruinösen Konkurrenzkampf im Markt für Elektroautos. Der Abgasskandal und die Krise durch Corona haben verhindert, dass die Bäume bei VW in den letzten Jahren in den Himmel gewachsen wären. Betrachtet man das große Chartbild, so notiert das Papier innerhalb der vergangenen 10 Jahre im untersten Viertel dieser langen Seitwärtsentwicklung. Dieses Mal ist es nicht eine Pandemie, sondern die für Volkswagen risikoreiche Transformation hin ins Elektrozeitalter und die neuen Konkurrenten in diesem Markt.

Volkswagen AG VZ (Tageschart in Euro) Tendenz: