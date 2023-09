EUR/USD - Lage langfristig bullisch

Auf weiter steigende Kurse deutet auch die sich in Zukunft stark nach oben ausdehnende Ichimoku-Wolke im Wochenchart hin, die das Währungspaar nach unten in Zukunft gut unterstützt. Kommt es wie erwartet zu einem Abprall am 50er-EMA nach oben, wäre die nächste Zielmarke der 10er-EMA im Wochenchart bei aktuell 1,088 USD. Darüber wäre dann mit einem Hochlauf zum Widerstand bei 1,109 USD zu rechnen.

