Wirtschaft Trend zum kontaktlosen Bezahlen setzt sich fort

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Trend zum kontaktlosen Bezahlen hat sich in Deutschland zuletzt fortgesetzt. In einer Erhebung des IT-Branchenverbandes Bitkom gaben 95 Prozent der Befragten an, in den vergangenen drei Monaten mindestens einmal auf diese Weise im Laden an der Kasse bezahlt zu haben.



Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 90 Prozent. 60 Prozent nutzen kontaktloses Bezahlen sogar mehrmals die Woche, was eine Steigerung gegenüber den 50 Prozent aus dem Vorjahr ist. Jeder Zehnte zahlt mehrmals täglich kontaktlos, ein Viertel (27 Prozent) täglich, 23 Prozent mehrmals pro Woche, 29 Prozent einmal die Woche und sechs Prozent seltener.