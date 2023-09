Die US-Notenbank Fed gerät zunehmend in ein Dilemma: die Wirtschaft wird schwächer, sichtbar auch jetzt am nachlaufenden Indikator Arbeitsmarkt, während die Inflation wieder steigt und daher die Zinsen aus Sicht der US-Notenbank noch lange nicht gesenkt werden können. Das haben am Freitag nach den US-Arbeitsmarktdaten auch der steigende Dollar und die steigenden US-Renditen signalisiert - und das obwohl die US-Arbeitsmarkdaten bei genauerem Hinsehen wirklich schwach waren. In dieser Woche stehen nur wenige wichtige Daten aus der US-Wirtschaft an, im Fokus dürften die Aussagen von acht Fed-Mitgliedern stehen, die sich in dieser Woche auch zur Inflation äussern werden. Die Fed wird entweder die Zinsen noch weiter anheben oder sehr lange zögern, sie zu senken aufgrund der Erfahrung aus den 1970/80er-Jahren. Heute US-Feiertag und daher vermutlich kaum etwas los an den Märkten..

Hinweise aus Video: