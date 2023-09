COGITANDA jetzt auch im VEMA Ranking die Nr. 1 (FOTO)

Köln (ots) - Kölner Cyber-Risiko-Spezialist lässt in Maklerbefragung alle

Wettbewerber hinter sich.



COGITANDA hat den ersten Platz in der Qualitätsumfrage 2023 der VEMA

Versicherungsmakler Genossenschaft erreicht. Damit verwies COGITANDA namhafte

Wettbewerber wie Hiscox, Markel, HDI, Ergo, AXA, Gothaer und Allianz auf die

nachfolgenden Plätze. Die Befragung erfasste die Zufriedenheit der VEMA-Partner

mit zehn Versicherern im Bereich Cyber.



Die Bewertungen erfolgten nach dem Schulnotenprinzip. COGITANDA erzielte dabei

einen bemerkenswerten Durchschnitt von 1,77 in den abgefragten Kategorien und

schnitt besonders stark in den Bereichen Produktqualität (Note 1,43) und

Antragsbearbeitung/Policierung (Note 1,77) ab. In der Kategorie

Schadenbearbeitung (Note 1,84) platzierte sich das Unternehmen ebenfalls auf den

vorderen Rängen.