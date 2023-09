Weinernte 2023 voraussichtlich 9,1 % höher als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- Knapp 9,9 Millionen Hektoliter Weinmost des Jahrgangs 2023 erwartet

- Deutliche prozentuale Zuwächse in den Anbaugebieten Ahr, Mittelrhein, Mosel,

Württemberg, Sachsen, Pfalz und Rheinhessen

- Voraussichtlich 17 % mehr Weißer Riesling und 6 % mehr Blauer Spätburgunder

als im Vorjahr



Die Winzerinnen und Winzer in Deutschland erwarten für 2023 eine deutlich

bessere Weinernte als im Jahr 2022. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

anhand erster Schätzungen mitteilt, wird die Erntemenge voraussichtlich bei 9,88

Millionen Hektolitern Weinmost liegen. Gegenüber dem Jahrgang 2022 mit 9,05

Millionen Hektolitern würde dies einen Anstieg um 9,1 % bedeuten. Ein Grund

dafür ist, dass die Wasserversorgung in der Vegetationsperiode 2023 in den

meisten Weinbauregionen ausreichend war. Größere Schäden durch Hagel, Sturm und

Frost blieben aus, regional trat lediglich der falsche Mehltau (Peronospora)

verstärkt auf.