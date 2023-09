Deepak Ohri verlässt lebua Hotels and Resorts

Bangkok (ots/PRNewswire) - Der Innovator der Hotellerie tritt nach Jahren 20 als

Geschäftsführer zurück, um ein neues Unternehmen zu gründen



Heute gab Deepak Ohri, visionärer Hotellerie-Manager, seinen Rücktritt als

Geschäftsführer von lebua Hotels and Resorts (https://lebua.com/) bekannt, der

Marke, die er gegründet und in Südostasien als Marktführer im Luxusbereich

etabliert hat. Während seiner Zeit als Geschäftsführer widmete Ohri seine

Karriere dem Ziel, lebua zu einem bekannten Namen in der globalen

Luxushotellerie zu machen - mit Erfolg. Er wird bis zum Ende des Jahres als

Geschäftsführer im Amt bleiben.





"Wir möchten Deepak für sein Engagement und seine Leistungen bei lebua danken,"erklärte Narawadee Bualert, Präsidentin von lebua. "Während Deepaks Amtszeit istlebua im Bereich der Luxushotellerie dank seiner Entschlossenheit und seinernatürlichen Instinkte zum Marktführer geworden. Deepak hat unserem Unternehmeneinen Namen verschafft und weltweit Lob von Gästen und Branchenbeobachterngeerntet. Wir freuen uns darauf, sein Vermächtnis fortzusetzen und wünschenDeepak bei seinen zukünftigen Unternehmungen alles Gute."Während seiner Zeit als Geschäftsführer von lebua - der ersten Luxusmarke inSüdostasien - setzte Ohri neue Branchenstandards und schuf den erste "vertikalenZielort". Ohri, der weltweit für seine luxuriösen Speisen- und Getränkekonzepteund seinen unvergleichlichen Service bekannt ist, hat mit der Eröffnung deshöchsten Luxus-Dachrestaurants der Welt, dem Sirocco im lebua Bangkok, weitereGrenzen überschritten und in der Folge zwei weitere Restaurants alsAushängeschilder eröffnet, die beide mit jeweils zwei Michelin-Sternenausgezeichnet wurden.Unter der Führung von Ohri wurde lebua, das mittlerweile über fünf Häuser inIndien, Thailand und Neuseeland verfügt, vom World Travel Award zum weltweitführenden All-Suite Hotel gekürt und zählt weiterhin zu den besten 1 Prozent derUnternehmen weltweit in Bezug auf Kundenzufriedenheit.Ohri plant bereits seinen nächsten Schritt - eine luxuriöse "hybride"Hotelmarke, die in den Vereinigten Staaten gestartet wird. "Es war mir eineEhre, in den letzten 20 Jahren als Gründer und Geschäftsführer von lebua tätigzu sein," erklärte Ohri. "Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Ohnedie Unterstützung des gesamten Teams hätte ich es niemals schaffen können. Ichfreue mich auf das nächste Kapitel."Seit der Gründung von lebua im Jahr 2003 hat sich Ohri ebenfalls zu einem Führerim Bereich Management und Luxushotellerie entwickelt, dessen Erkenntnisseweltweit gefragt sind. Ohri wurde vom International Hospitality Institute alseiner der Global Top Most Inspirational Executives in Travel and Hospitality und