Ukrainischer Verteidigungsminister reicht formal seinen Rücktritt ein

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat formal um seine Entlassung ersucht. "Gemäß der Entscheidung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe ich meinen Rücktritt bei der Obersten Rada der Ukraine eingereicht", schrieb der Minister am Montag bei Facebook. Er sei bereit, dem Parlament Rechenschaft über die geleistete Arbeit abzulegen. In seinem Schreiben an den Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk hob Resnikow hervor, dass Kiew bei seinem Amtsantritt selbst Stinger-Flugabwehrraketen verweigert wurden. Inzwischen erhalte das Land Kampfflugzeuge, moderne Panzer, Flugabwehrsysteme, weitreichende Raketen und anderes.

Resnikow bekleidete den Posten seit November 2021. Selenskyj hatte am Sonntagabend die Entlassung Resnikows angekündigt. Ersetzt werden soll er durch den bisherigen Chef des Fonds für Staatsvermögen, Rustem Umerow. Beobachtern zufolge will Selenskyj vor seinem USA-Besuch in knapp zwei Wochen den wegen Korruptionsvorwürfen in seinem Ministerium belasteten Resnikow aus dem öffentlichen Blickfeld nehmen.

Die Ukraine wehrt seit über 18 Monaten mit massiver westlicher Hilfe eine russische Invasion ab. Resnikow war in dieser Zeit einer der ukrainischen Hauptunterhändler bei den Bestrebungen, moderne Waffensysteme aus dem Westen zu erhalten./ast/DP/jha