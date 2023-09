IAA MOBILITY 2023 Die Zukunft der Mobilität steht im Fokus / Die weltgrößte Mobilitätsmesse punktet mit den Themen Nachhaltigkeit, innovative Technologien und neue Lösungen für den ÖPNV (AUDIO)

München (ots)



Anmoderation:



Mit dem Pressetag beginnt heute ( am Montag, 4. September ) die " IAA MOBILITY

2023" in München. Vom 5. bis 10. September wird die weltweit führende Plattform

für Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie neue Maßstäbe setzen. Das

Interesse und die Zusagen der bedeutendsten Unternehmen aus der Automobil-,

Technologie-, Fahrrad- und Mikromobilitätsbranche unterstreichen die

internationale Relevanz dieser einzigartigen Mobilitätsplattform. Unter dem

Leitmotiv "Experience Connected Mobility" wird in München gezeigt, wie die

Mobilität der Zukunft aussehen wird. Sowohl auf dem Messegelände wie auch auf

vielen öffentlichen Plätzen in der Stadt werden die unterschiedlichsten Formen

der Mobilität in ihrer ganzen Vielfalt gezeigt. VDA-Präsidentin Hildegard Müller

gibt im Exklusiv-Interview einen Überblick über alle Themen und Aktivitäten der

IAA MOBILITY.



1.Frau Müller, wofür steht die IAA 2023?