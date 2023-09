Uranknappheit durch Produktionswarnung von Cameco nochmals verschärft!

Liebe Leserinnen und Leser,

die gestrige Umsatz- und Gewinnwarnung von Cameco scheint schlecht für deren Aktionäre aber gut für den Uranpreis!

Denn eine weitere Angebotsverknappung in diesem engen Marktsegment wird zu den sehnlich erwarteten Uranpreis-Steigerungen führen!

Uran-Boom durch Vertrauen in grüne und verlässliche Energie!

Energie ist nötig für den Ausbau der Elektromobilität, dazu kommt die Energieunsicherheit, verursacht durch den Ukraine-Krieg. Die Zahl der bestehenden oder geplanten Atomkraftwerke ist auch heute so hoch wie noch nie. Dies wird eine enorme Urannachfrage nach sich ziehen. Ob Entwicklungsländer, Schwellenländer oder etablierte große Volkswirtschaften, man setzt auf die Kernkraft. Für Investoren bieten sich hier womöglich lukrative Chancen. Wer ein Uranunternehmen in sein Depot aufnehmen will, sollte sich einmal Uranium Energy Corp (UEC) oder Latitude Uranium anschauen.

Kostenlose virtuelle Roadshow mit Latitude Uranium

Die Swiss Resource Capital AG veranstaltet am Dienstag, 05. September 2023 um 17 Uhr eine kostenlose virtuelle Roadshow (in englischer Sprache) mit Latitude Uranium (WKN: A3EGU2) .

In diesem Interview klärt CEO und Gründer Jochen Staiger zusammen mit CEO John Jentz von Latitude Uranium über die Investmentchancen und Einsatzmöglichkeiten von Uran auf und gemeinsam geben sie tiefe Einblicke in eine der lukrativsten Investmentideen in diesem Zukunftssektor!

CEO John Jentz wird dabei eine etwa 25-minütige Präsentation halten und im Anschluss alle Anlegerfragen beantworten.

Eine kostenlose Anmeldung ist über folgenden Registrierungslink möglich: https://event.webinarjam.com/register/606/2z7ynsmm6

Nach der Registrierung wird ein Einwahl-Link zur Verfügung gestellt. Es sind keine besonderen technischen Vorkehrungen oder Programme nötig.

Neue Uranvorkommen dringend benötigt!

Im Laufe des vergangenen Jahres hat Latitude Uranium (WKN: A3EGU2) seine Position als kanadischer Uranexplorer und -entwickler gefestigt. Speziell mit dem Erwerb des Angilak-Projekts konnte vor kurzem ein hervorragendes Uranvorkommen in Kanada hinzugewonnen werden, für das zuvor über 95 Mio. $ aufgewendet wurden, um das Projekt voranzutreiben.

Durch eine erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 12,6 Mio. $ konnte Latitude Uranium seine finanzielle Position stärken, was das Unternehmen in die Lage versetzte, 2023 ein umfangreiches Explorationsprogramm sowohl auf Angilak als auch auf dem CMB-Projekt durchzuführen. Der Schwerpunkt liegt seitdem auf der Verbesserung der Effizienz und der Priorisierung systematischer Explorationen, um Ergebnisse zu erzielen.

Vorantreiben von zwei bezirksweiten Projekten in bewährten Uranlagerstätten in Kanada, mit Angilak als Herzstück