Mehr Lohn in der Pflege, Krankenhäuser und Kitas - 10 Alternativen und Benefits, mit denen Unternehmen auch ohne Lohnerhöhung Mitarbeiter glücklich machen (FOTO)

Hamburg (ots) - Nach langwierigen Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und

Gewerkschaften steht nun die Entscheidung: Beschäftigte im öffentlichen Dienst

erhalten ab 2024 durchschnittlich 11 Prozent mehr Geld und Einmalzahlungen.

Folgerichtig werden auch in der freien Wirtschaft Forderungen laut, man solle

die Gehälter an die hohe Inflationsrate anpassen. Doch ist das wirklich der

einzige Weg, um die Personalzufriedenheit nachhaltig zu erhöhen?



"Im Gegenteil: Es hat sich gezeigt, dass sinnvolle Benefits häufig

wirkungsvoller sind, zudem steuerlich besser - und für Arbeitnehmer auch

deutlich attraktiver", sagt der Gründer und Geschäftsführer der FAIRFAMILY GmbH

Felix Anrich. In inzwischen über 4.000 Beratungen hat die Unternehmensberatung

FAIRFAMILY immer wieder Mitarbeiter dazu befragt.