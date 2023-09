WIEN (dpa-AFX) - Aus Protest gegen den schleppenden Klimaschutz haben sich in Österreich zum Schulbeginn in mehreren Bundesländern Aktivistinnen und Aktivisten auf Straßen geklebt. Sie verursachten nach Angaben von Polizei und des Mobilitätsclubs ÖAMTC am Montag in fünf Städten teils erhebliche Staus. Aktionen gab es in Wien, Innsbruck, Graz, Klagenfurt und Wels. Organisiert war dies vom Bündnis "Letzte Generation", wie es auf deren Webseite hieß. Es verlangte von der Regierung mehr Klimaschutz./oe/DP/zb

