Der Wettbewerb findet am 2. September in der schönen Gemeinde Castelsagrat in Frankreich statt. Das Rennen kann über die Yamamah App verfolgt werden.

Die Teilnahme an der Meisterschaft hat Nida nicht nur berühmt gemacht, sondern wird allgemein den Pferdesport in Indien zu neuem Ruhm verhelfen.

Die Runden umfassen eine Reihe sehr anspruchsvoller schleifenförmiger Abschnitte, und das erfolgreiche Absolvieren des zermürbenden 120-Kilometer-Rennens gilt als Weltklasseleistung in der Welt des Pferdesports. Wir können mit Fug und Recht sagen, dass Nida Anjum bereits ihren Namen in die Geschichtsbücher des Sports gemeißelt hat.

Nida Anjum wird auf ihrem Pferd Epsilonn Salou ihre Fähigkeiten in einer Gruppe von 70 Teilnehmern aus 25 Ländern unter Beweis stellen, die um den angesehenen Ausdauerpreis kämpfen Während der Meisterschaft werden die Manövrierfähigkeiten und das Selbstvertrauen der Reiter sowie die Fitness der Pferde in einer Reihe von präzisen Tests in Schleifen auf die Probe gestellt, die die Fähigkeiten von Pferd und Reiter maximal herausfordern Der Gedanke dahinter ist, die Herzen von Pferd und Mensch im Gleichtakt schlagen zu lassen.

Erste indische Reiterin nimmt an bevorstehenden Weltmeisterschaft im Distanzreiten am 2. September in Castelsagrat, Frankreich, teil

