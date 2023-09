BMW, Airbnb, Vonovia – 5 Fragen an Marktexperten

Frage 1: Jürgen, an der Wall Street ist Labour Day, und der Deutsche Aktienindex verharrt weiterhin in seiner engen Handelsspanne . Welche Faktoren fehlen Ihrer Meinung nach, um den DAX aus dieser Range zu bewegen?

Jürgen Molnar: Tatsächlich fehlen dem DAX derzeit die entscheidenden Impulse, um aus dieser Handelsspanne zwischen 15.750 und 16.000 Punkten auszubrechen. Das verlängerte Wochenende in den USA und die fehlenden neuen Impulse von der Wall Street tragen dazu bei. Investoren warten wahrscheinlich auf klare Signale oder Ereignisse, um eine Richtung zu wählen.

Frage 2: Die Börsen in Asien, besonders in China, erholen sich. Wie beurteilst Du die Lage?

Jürgen Molnar: Die Erholung der Börsen in Asien, insbesondere in China, könnte auf Spekulationen über ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und die Entspannungssignale im chinesischen Immobiliensektor zurückzuführen sein. Die Märkte reagieren oft positiv auf Anzeichen, dass die Geldpolitik weniger restriktiv sein könnte, und die Entspannung im Immobiliensektor verringert das Risiko von Finanzmarktkrisen.

Frage 3: Die IAA in München steht vor der Tür, und die deutsche Autobranche sieht sich verstärktem Wettbewerb ausgesetzt.

Jürgen Molnar: Die deutsche Autobranche steht zweifellos vor großen Herausforderungen durch verstärkten Wettbewerb, insbesondere im Bereich Elektroautos. Amerikanische und chinesische Hersteller dominieren diesen Sektor. Aber auch im Verbrennermarkt werden asiatische Hersteller immer stärker. Die IAA Mobility bietet deutschen Herstellern die Möglichkeit, ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu zeigen. Es wird entscheidend sein, wie sie auf diese Herausforderungen reagieren und ob sie ihre Position in diesem sich wandelnden Markt verteidigen können.

Frage 4: Es gab kürzlich einige Index-Anpassungen. Wie fielen diese aus?

Jürgen Molnar: Vonovia muss den EuroStoxx50 verlassen. Das Unternehmen wird zum 18. September gegen Ferrari ausgetauscht, teilte der Indexanbieter Qontigo am Freitagabend mit. Der irische Baustoffhersteller CRH wird durch den französischen Branchenkollegen Saint-Gobain ersetzt. CRH wird Mitte September von der irischen Börse genommen, da man die Hauptnotierung in die USA verlegt. In den USA kommen Blackstone und Airbnb in den S&P500. Einen inoffiziellen Wechsel an der Spitze gab es ebenfalls: Novo Nordisk löst LVMH als wertvollstes europäisches Unternehmen ab.

Frage 5. : Wie siehst Du den Markt in den kommenden Wochen:

Jürgen Molnar: Mit Nvidia und Jackson Hole liegen zwei wichtige Ereignisse hinter uns. Kurzfristig zeigen sich DAX und Nasdaq erholt, mittelfristig bleibt das Bild kompliziert. Auch der Euro bleibt zum Dollar hart umkämpft. Die Zinserwartungen der EZB wackeln. Währungspaare wie Euro / USD handeln unsere Kunden mit den engsten Spreads bereits ab 0 Pips.