Nun doch Kurzarbeit im VW-Stammwerk in Wolfsburg

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg müssen Beschäftigte jetzt offenbar doch in Kurzarbeit gehen. Das berichtet das Portal "Business Insider" unter Berufung auf Konzernkreise.Am Montagvormittag wurde demnach die Belegschaft informiert. Ein Konzernsprecher bestätigte auf Anfrage des Portals, dass die Kurzarbeit vom 11. bis 29. September in verschiedenen Schichten laufe. Das Hochwasser in Slowenien hatte zuletzt Auswirkungen auf die Produktion von VW gehabt.Hintergrund ist, dass ein Zulieferer in Slowenien wegen der Überschwemmungen Lieferprobleme hat. Deshalb wurde schon länger über Produktionsunterbrechungen an Volkswagen-Standorten spekuliert, wie lange die Einschränkungen andauern werden, war zunächst unklar.