Banu Suntharalingam Warum Kosmetikerinnen auf Instagram keine Kunden gewinnen (FOTO)

Hagen (ots) - Instagram kann für die Kundengewinnung von Kosmetikerinnen ein

wahrer Segen sein. Dennoch ist das nicht immer der Fall. Trotz perfekt in Szene

gesetzter Arbeit oder beeindruckender Vorher-Nachher-Ergebnisse lassen Anfragen

nämlich oft auf sich warten. Was also tun, wenn die Kundengewinnung auf

Instagram nicht funktioniert?



"Ich beobachte leider immer wieder dieselben Fehler. Viele Kosmetikerinnen

konzentrieren sich auf das Posten von Bildern. Eine effektive

Marketing-Strategie haben sie dafür aber nicht", so Banu Suntharalingam. Die

Beraterin mit Spezialisierung auf Kosmetikstudios weiß aufgrund ihrer

langjährigen Erfahrung, worauf es bei einer erfolgreichen Instagram-Präsenz

wirklich ankommt. Welche Marketing-Fehler Kosmetikerinnen dafür vermeiden

müssen, beleuchtet sie nachfolgend.