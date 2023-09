Akkodis präsentiert erstmals nachhaltiges Mobilitäts-Ökosystem auf IAA Mobility (FOTO)

München (ots) - Das disruptive Konzept rund um die Akkodis Smart Battery leistet

Mehrwert für einen vernetzten und ressourcenschonenden Mobilitätssektor.



Akkodis, führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Vorreiter in

der Smart Industry, stellt diese Woche auf der IAA Mobility ein digital

vernetztes und nachhaltiges Mobilitäts-Ökosystem vor. Das einzigartige Konzept

setzt sich aus verschiedenen elektrisch betriebenen Verkehrsmitteln wie E-Bikes,

E-Rollern oder E-Autos zusammen. Verbindendes Element ist die Akkodis Smart

Battery, ein modulares Batteriesystem, das flexibel für die unterschiedlichen

Mobilitätsformen verwendet werden kann. Auf der IAA Mobility können sich die

Besucher und Besucherinnen nun ein eigenes Bild der verschiedenen

Anwendungsfelder des Konzeptes machen. Ein besonderes Highlight ist das von

Akkodis Experten entwickelte Urban Lifestyle Vehicle (ULV), mit dem die

Anwendung der Akkodis Smart Battery veranschaulicht wird.





Das von Akkodis vorgestellte Ökosystem steht im Kontext rasanter Entwicklungenim Mobilitätssektor: Durch digitale Plattformlösungen wie Car Sharing und RideHiring gewinnt die einfache und flexible Nutzung verschiedenerFortbewegungsmittel zunehmend an Bedeutung. Für eine optimale und nachhaltigeNutzung unterschiedlicher Fahrzeugtypen, wie beispielsweise E-Fahrrad oderE-Roller, ist insbesondere die Vernetzung der batteriebasierten Antriebssystemeentscheidend. Bislang besteht hier Bedarf an flexiblen und einheitlichenLösungen. So sind Fahrzeugbatterien derzeit nicht standardisiert und könnennicht zwischen verschiedenen Anwendungen getauscht werden.Das nachhaltige Mobilitäts-Ökosystem von Akkodis basiert auf dem Konzept,verschiedene Batterietechnologien auf modulare Weise in einen standardisiertenRahmen einzubinden, und bietet eine Lösung für diese zentralen Herausforderungender Mobilität.Die Akkodis Smart Battery zeichnet sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus:Während Größe und Schnittstelle der Batterie standardisiert sind, können imInneren des Moduls unterschiedliche Batteriechemien und Zelltypen eingesetztwerden. Mit einem Maximalgewicht von 18 kg kann sie zudem einfach zwischenverschiedenen Verkehrsmitteln gewechselt oder an entsprechenden Ladestationengegen eine voll geladene Batterie getauscht werden. Dabei unterstützt das in derCloud vernetzte Batterie-Management-System (BMS) mit KI-gestützterBatteriezustandsbestimmung (State-of-Health, SOH) und Prognose. Dadurch wird dieKommunikation zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugtypen einesMobilitäts-Ökosystems erleichtert.