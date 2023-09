Die PURE ONE Station von Tineco ist die 4-in-1-Reinigungsstation für smarte Reinigung zu Hause

Berlin, 04, September 2023 (ots/PRNewswire) - Tineco (https://de.tineco.com/) ,

ein führender Anbieter von Bodenpflege- und Smart-Home-Geräten, stellte dieses

Jahr im Zuge der IFA die neue PURE ONE STATION vor. Die PURE ONE STATION ist

eine innovative 4-in-1-Reinigungsstation, die die Art und Weise, wie Haushalte

ihre Reinigungsaufgaben erledigen, zu verändern verspricht. Ausgestattet mit

fortschrittlichen Funktionen und modernster Technologie, bietet die PURE ONE

STATION unvergleichlichen Reinigungskomfort, Effizienz und Effektivität.



Die PURE ONE STATION ist der Inbegriff von Komfort und vereint vier wichtige

Funktionen in einem Gerät. Nach jedem Saugvorgang reinigt sich der Staubsauger

auf der Station einfach selbst, lädt sich auf und ist zugleich ordentlich

verstaut. Hier die wichtigsten Produktdetails: