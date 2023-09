Das weltweit erste Idle-Handyspiel nimmt die Spieler mit auf die Mission, die Erde aus den Klauen außerirdischer Mächte zu befreien.

SINGAPUR, 4. September 2023 /PRNewswire/ -- Seit seiner weltweiten Einführung ist Idle Survivors: Last Stand, ein entspannendes und unterhaltsames Idle RPG, veröffentlicht von MAX GAME PTE, LTD. Das Spiel spielt in einer Welt, die von einer von Außerirdischen geplanten Seuche verwüstet wird, um die Erde zu erobern, und ist in über 130 Regionen auf Google Play und im App Store zu finden.