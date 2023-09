Am späten Vormittag kamen die Papiere noch auf einen Kursanstieg um rund ein halbes Prozent auf knapp 22 Euro - nach einem Spitzenplus von 2,5 Prozent in den Anfangsminuten. Sie schlugen sich damit besser als der Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate , der moderat stieg.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vonovia-Aktien haben am Montag versucht, ihren Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Förderlich für die Stimmung war eine Hochstufung auf "Equal-weight" durch die Bank Morgan Stanley. Der Abstieg der Aktien des Immobilienkonzerns aus dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 entspricht derweil den Erwartungen.

Bei dem Ende August erreichten Zwischenhoch von 22,39 Euro gab es einen Widerstand, den die Aktien zunächst nicht überwinden konnten. Höher war der Kurs letztmals im März, bevor die rasant steigenden Kapitalmarktzinsen den damaligen Abwärtstrend der Aktien nochmals verstärkten.

Morgan Stanley fürchtet zwar, dass die aktuelle operative Widerstandsfähigkeit des europäischen Immobiliensektors nachlassen wird, die Experten sehen aber vereinzelt Chancen. Dabei nannten sie vor allem "überverkaufte" britische Branchenwerte, für die sie teils optimistischer wurden und nun etwa Hammerson mit "Overweight" einstufen. Während sie in Deutschland Vonovia jetzt neutral beurteilen, raten sie weiter dazu, die Aktien des Konkurrenten Aroundtown wegen hoher Verschuldung zu meiden.

Der Sektor hatte sich zuletzt erholt und Vonovia dabei besonders stark. Während der Sektor seit dem 21. August etwa 9 Prozent gewonnen hat, kommt das Dax-Mitglied in dieser Zeit auf fast 17 Prozent Plus. Angetrieben hat die Hoffnung auf bald nicht mehr steigende Zinsen und eine Wiederbelebung des Umfelds am Immobilienmarkt.

Seit dem Januar-Hoch hat die Vonovia-Aktie aber immer noch 22 Prozent an Wert verloren und seit dem Rekordhoch aus dem Jahr 2020 sogar mehr als die Hälfte. Diese Entwicklung ist mit ein Grund, warum der deutsche Immobilienkonzern den EuroStoxx verlassen muss. Wie am späten Freitag mitgeteilt wurde, soll Vonovia dort in zwei Wochen gegen den italienischen Sportwagenbauer Ferrari ausgetauscht werden./tih/mis/zb