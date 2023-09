Ford startet Gewerbewochen und unterstützt wieder Firmen- und Flottenkunden mit attraktiven Angeboten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) -- Ford Pro Gewerbewochen mit attraktiven Finanzierungs- und Leasingraten sowieinteressanten Zusatzservices für gewerbliche Kunden- Ford Flatrate+ und Ford Lease Full-Service-Angebot ermöglichen volleKostentransparenz über die gesamte Vertragslaufzeit- Erstmals Ford Pro Gewerbewochen: Pro steht für Produktivität und bietetzusätzlich zur attraktiven Ford-Nutzfahrzeugflotte ein smartes Ökosystem mitinnovativen LösungenFord startet die bundesweiten Gewerbewochen und bietet seinen Firmen- undFlottenkunden auch in diesem Herbst wieder attraktiven Finanzierungs- undLeasing-Angeboten für seine Pkw- und Nutzfahrzeugmodelle. Das Angebot umfasstzudem umfangreiche Zusatzleistungen, wie beispielsweise die Ford Flatrate+1:Damit sind Ford-Gewerbekunden immer sorglos unterwegs. Denn dasService-Komplettpaket bietet alle vorgeschriebenen Wartungen, den Ersatz vonVerschleißteilen sowie den kostenlosen Austausch beziehungsweise die Reparaturvon Ersatzteilen im Falle eines Materialfehlers - und das Ganze zu einemFestpreis. Hinzu kommt noch die proaktive Fuhrparkverwaltung von Ford ProTelematics Essentials. Mit Hilfe von Echtzeitdaten aus den Fahrzeugen könnenFlottenbetreiber Störungen nicht nur frühzeitig erkennen, sondern sind imBedarfsfall auch komplett abgesichert. Im Rahmen der Ford Pro Gewerbewochensteht die Ford Flatrate+ bereits ab 12,48 Euro netto pro Monat zur Verfügung -basierend auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern bei 36 MonatenVertragslaufzeit.In diesem Jahr liegt ein besonderer Fokus der Gewerbewochen auf demNutzfahrzeugbereich. Deshalb firmiert das Angebot auch erstmals als Ford ProGewerbewochen. Die Basis von Ford Pro bildet die Nutzfahrzeugflotte. Und das isteine äußerst erfolgreiche Geschäftsgrundlage: Im Jahr 2022 war Ford zum achtenMal in Folge Europas Marktführer bei den leichten Nutzfahrzeugen - das ist zuvornoch keinem Hersteller gelungen.Die Attraktivität der Ford-Nutzfahrzeugflotte wird weiter erhöht. So steht dierunderneuerte Ford Transit- und Tourneo-Modellreihe in den Startlöchern. Fordführt mit dem Transit sowie Tourneo Custom und Courier in den unterschiedlichenSegmenten ganz neue Fahrzeuge in den Markt ein - und zwar auch alsvollelektrische Varianten. Entsprechend bieten die Ford Pro Gewerbewochen unteranderem folgende Angebote:- Der im 1-Tonnen-Nutzlast-Segment angesiedelte Ford Transit Custom LKW 280 L1H1 "Basis" mit 2,0l EcoBlue-Dieselmotor, 81kW (110 PS), 6-Gang-Schaltgetriebeund Frontantrieb kostet eine Leasing-Rate von 329 Euro netto pro Monat(Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km)2.