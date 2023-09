Die Angst vorm Sanierungszwang - bleibt wirklich nur der Abriss? 5 Punkte, die jetzt für Investoren wichtig werden (FOTO)

Neuburg an der Donau (ots) - Die anstehende EU-Richtlinie zur Energieeffizienz

in Gebäuden könnte dazu führen, dass Millionen von Immobilien in ganz

Deutschland saniert oder sogar abgerissen werden müssen. Die vorgeschlagenen

Effizienzklassen und strengen Sanierungsregeln verängstigen viele Menschen -

schließlich sollte die Immobilie ihre Altersvorsorge sein. Da ist es nicht

verwunderlich, wenn Menschen Angst haben, hohe Summen in den Sand zu setzen.

Besonders hart trifft es auch die ältere Generation. Sie sorgen sich darüber,

wie sie mit ihrer geringen Rente noch eine Sanierung stemmen sollen.



Dabei sollte ein Abriss wirklich die letzte Option sein. Denn es gibt Wege,

dieser immensen Herausforderung zu begegnen, ohne dabei den finanziellen Ruin zu

riskieren. Die folgenden 5 Punkte sollten Investoren und Hausbesitzer jetzt

beachten.