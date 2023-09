Lieferketten in der Automobilindustrie stabilisieren sich - Nachhaltigkeit dürfte dadurch wieder stärker auf die Agenda der Automobilhersteller rücken (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin/München (ots) -- Die Automobilhersteller sind zuversichtlicher, dass sie künftigeUnterbrechungen in der Lieferkette bewältigen können. Inzwischen haben sieihre Auftragsrückstände um 61 Prozent reduziert. Für das nächste Jahr wird einweiterer Rückgang um 39 Prozent erwartet.- Nearshoring[1] -Strategien, die vor allem durch die Einführung von Elektro-und softwaredefinierten Fahrzeugen sowie regulatorischen und politischenEntwicklungen befördert werden, dürften sich verstärken.- Obwohl Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft wichtige Bestandteile derLieferkette der Zukunft sind, hat weniger als die Hälfte der Unternehmen inden letzten 12 Monaten wichtige Initiativen für eine nachhaltige Lieferketteumgesetzt. Nur 13 Prozent entwickeln diese Initiativen aktiv weiter.Die Unternehmen der Automobilbranche fühlen sich heute sicherer im Umgang mitzukünftigen Störungen in der Lieferkette. Zuletzt waren die Automobilherstellergezwungen, ihr Supply Chain Management zu überdenken, umzustrukturieren und zurefinanzieren. So die aktuelle Studie des Capgemini Research Institute "TheAutomotive Supply Chain: Pursuing long-term Resilience", die heute im Rahmen derIAA Mobility in München veröffentlicht wurde und für die mehr als 1.000Führungskräfte von weltweit führenden Automobilunternehmen aus zehn Ländernbefragt wurden. Demnach haben sich die Probleme zwar kurzfristig lösen lassen,aber die Lieferketten wandeln sich aufgrund ihrer Komplexität und sichverändernder Faktoren weiter. Dazu zählen die Beschleunigung der Produktion vonElektrofahrzeugen (EV), neue regulatorische Maßnahmen und die Einführung vonmehr softwarebasierten Funktionen wie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems[2]), die die Nachfrage nach Halbleitern erhöhen.Eine globale Neuausrichtung ist im Gange, da die Beschaffung an Offshore[3]-Standorten in den letzten zwei Jahren um 22 Prozent zurückgegangen ist. Europaführt diesen Trend an und hat die Offshore-Beschaffung seit 2021 um ein Viertel(25 Prozent) reduziert; in Deutschland fällt der Rückgang mit 27 Prozent amhöchsten aus. Dahinter folgen APAC und die USA, die die Offshore-Beschaffung um20 Prozent bzw. 18 Prozent reduziert haben.Der Studie zufolge erwarten die Automobilunternehmen, dass die Beschaffung ausOffshoring-Standorten bis 2025 um weitere 19 Prozent zurückgehen wird, da dieProduktion von Elektrofahrzeugen steigt und die Herstellung von wichtigenElektronikkomponenten verlagert wird.Nachhaltigkeitsbemühungen in der automobilen Lieferkette geraten ins StockenMehrere aufeinanderfolgende Krisen in der Lieferkette haben die