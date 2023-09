Köln (ots) - Vermeiden, verringern, verbessern: Gestartet im April 2022 mit rund

60.000 Pflanzenmehrwegpaletten und mehr als 22 Tonnen Plastikeinsparung, baut

toom bereits in diesem Jahr das Angebot der Mehrwegpaletten enorm raus. Ab

sofort kommen 300.000 Floritrays mehr in Umlauf und somit eine Million weniger

Einwegpaletten - ein Sparpotential von über 200 Tonnen Plastikmüll.



Jeder kennt sie: Pflanzenpaletten aus dünnem Plastik, die spätestens zuhause in

der gelben Tonne landen. "Unnötiger Plastikmüll", dachte man sich bei toom.

Getreu der Rewe Group Leitlinie "Vermeiden, verringern, verbessern", führte die

Baumarktkette daher im Frühjahr letzten Jahres die Floritray Mehrweglösung

ein.Vom Produzenten über das toom Pflanzenlager Bottrop zu den Märkten und

wieder zurück - diesen Weg wandern die Paletten nun wieder und wieder.





Durch die Umstellung konnte toom bereits 22,5 Tonnen Plastikmüll einsparen. Mitder Einführung einer weiteren Paletten-Größe und damit 300.000 neuen Palettenverzehnfacht die Baumarktkette das Einsparpotenzial nun sogar: So können mehrals 1 Millionen Einweg-Paletten und damit potenziell über 200 Tonnen Kunststoffvermieden werden. Ebenfalls bietet toom die Mehrwegpaletten jetzt in einerweiteren Größe an."Unser Ziel war es von Anfang an, eine Lösung zu finden, die auch in dergesamten grünen Branche eingesetzt werden kann. Die Umstellung auf dieMehrweglösung ist ein großer Erfolg! Nicht zu Letzt, da wir das Ziel,Kunststoffmüll auch im Gartenbereich zu reduzieren, weiter konsequent verfolgenund dies auch von unseren Kund:innen entsprechend honoriert und genutzt wird.Das freut uns wirklich sehr", so Dominique Rotondi, Geschäftsführer Einkauf undLogistik bei toom.Bereits seit 2011 arbeitet toom sukzessive daran, Verpackungen zu vermeiden, zuverringern oder zu verbessern. Neben der Einführung der Mehrwegpaletten stellttoom bereits seit 2020 die Kunststoffetiketten bei Zimmerpflanzen derEigenmarken auf umweltfreundlichere Papiervarianten um. Damit können rund 11Tonnen Kunststoff pro Jahr eingespart werden. Darüber hinaus verzichtet toombereits seit 2019 bei fast allen Pflanzen im Beet- und Balkonbereich der toomEigenmarke, mit einem Topf von 10,5 cm sowie 11 cm Durchmesser, auf die bisherobligatorischen Pflanzenstecker. Dies entspricht rund 20 TonnenKunststoffmaterial pro Jahr, das somit nicht in Umlauf kommt.Mehr Informationen zu toom finden Sie unter https://toom.de/ .Über toom:Mit mehr als 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt undKlee Gartenfachmarkt), rund 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 3,2Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschenBaumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzieltedas Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 23europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "auditberufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative derGemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierteWege und unterstützt seine Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebensphasen und dendamit verbundenen Herausforderungen.