Nach drei Jahren Geschäftstätigkeit und positiven Bewertungen in Europa bereitet sich Xpeng nun auf den Eintritt in einen der wettbewerbsintensivsten Automobilmärkte der Welt vor – Deutschland.

Tesla-Konkurrent Xpeng kündigt Markteintritt in Deutschland an – so reagiert die Aktie

