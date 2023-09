Wirtschaft Dax hält sich am Mittag im Plus - kaum Handelsaktivitäten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat sich am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Dax mit 15.915 berechnet, was einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag entspricht.



An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Infineon, Adidas und Merck. Abschläge gab es entgegen dem Trend unter anderem bei RWE, Beiersdorf und der Hannover Rück. "Der Dax hat nach seiner freundlichen Handelseröffnung noch eine Schippe draufgelegt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.