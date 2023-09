IAA, Zinspause und China: Der DAX tanzt mit der 16.000: So wird die Woche

Dem DAX fehlen wie erwartet am Montag die Impulse für große Kursbewegungen. Während die US-Börsen am Labour Day geschlossen sind, kratzt der DAX am Nachmittag an der Marke von 15.900 Punkten leicht im Plus.

Der S&P 500 hatte in der vergangenen Woche mehr als zwei Prozent hinzugewonnen und profitiere derzeit vor allem von der Aussicht auf eine weitere Zinspause beim nächsten Fed-Meeting Mitte September. "Der Markt preiste letzte Woche massiv das Szenario "keine Erhöhung" ein und erwartet einen weiteren Zinsschritt beim nächsten Federal Reserve Meeting nur noch mit sechs Prozent Wahrscheinlichkeit", meint Lars Wißler, Chefredakteur der Aktie der Woche und des Hebels der Woche.