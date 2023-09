Die Ryanair Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 16,37EUR gehandelt.

Vor einer Woche waren Hunderte Flüge abgesagt worden. Zahlreiche Reisende steckten an britischen und internationalen Flughäfen fest. Die Behörde National Air Traffic Services (NATS) hatte mitgeteilt, dass es keine Hinweise auf einen Cyberangriff gebe, sondern es wohl bei der Verarbeitung von Flugdaten zu einem Problem gekommen war./kil/DP/ngu

LONDON (dpa-AFX) - Wegen Problemen bei der britischen Luftraumüberwachung sind vergangene Woche allein bei Ryanair rund 350 Flüge gestrichen worden. Betroffen waren demnach rund 63 000 Passagiere, wie die Fluggesellschaft am Montag mitteilte. Die Flüge am 28. und 29. August seien wegen einer "Computerpanne" der britischen Luftraumüberwachung gestrichen worden, für die es immer noch keine Erklärung gebe, kritisierte die Airline.

Ryanair Probleme in Großbritannien trafen 63 000 Passagiere

