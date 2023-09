Danone holt bekanntes Gesicht zurück in die DACH-Region / Richard Trechman neuer General Manager für Danone Deutschland, Österreich und Schweiz (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Richard Trechman ist neuer General Manager von Danone

in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Trechman ist für Danone DACH kein

Unbekannter: Er war hier bereits von 2017 bis 2021 als General Manager für die

Kategorie Milchfrische tätig. Nach zwei Jahren als General Manager Danone

Nordics & Baltics übernimmt er nun die Gesamtverantwortung für alle

Geschäftsbereiche in der DACH-Region.



Richard Trechman baut auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen,

Marketing und Sales. Nach Stationen bei Procter & Gamble UK und L'Oréal UK

wechselte Trechman 2010 zu Danone Waters, wo er unter anderem als Commercial

Director UK/Irland tätig war. Im Jahr 2014 übernahm Trechman die Verantwortung

als Country Manager Portugal. 2017 bekleidete er zunächst die Position des Vice

President Business Development für DACH, Italien und Griechenland, bevor er im

selben Jahr die Position des General Managers für die Kategorie Milchfrische in

DACH übernahm.