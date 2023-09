Asean-Gipfelwoche startet in Jakarta - Myanmar-Krise im Zentrum

JAKARTA (dpa-AFX) - Zum Auftakt eines Treffens der Asean-Außenminister hat der oberste Sicherheitsbeamte Indonesiens vor den zunehmenden sicherheitspolitischen Herausforderungen in Südostasien gewarnt. So hätten die mangelnden Fortschritte bei einer möglichen Lösung der andauernden Krise im Mitgliedsland Myanmar bei der gesamten Staatengemeinschaft negative Spuren hinterlassen, sagte Mohammad Mahfud Mahmodin, Minister für rechtliche und sicherheitspolitische Angelegenheiten, am Montag vor Sicherheitsexperten in Jakarta.

Aber auch international nähmen die geopolitischen Spannungen und Rivalitäten immer weiter zu und bedrohten dabei auch die Länder Südostasiens. "Das könnte zu einem offenen Konflikt führen, dem unsere Region ausgesetzt sein wird", sagte Mahmodin und verwies auf die humanitären und sozioökonomischen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.