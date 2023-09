Die kanadische First Phosphate (CSE PHOS / WKN A3DQCH) verfügt über gleich mehrere Projekte in der kanadischen Provinz Québec, die hochgradige Phosphatvorkommen aufweisen. Auch auf der Larouche-Liegenschaft, die nur 40 Kilometer vom Tiefseehafen Saguenay entfernt ist, konnte die Gesellschaft, die sich auf Phosphat als Material zur Herstellung von Batterien für Elektromobile konzentriert, dies jetzt zeigen.

Denn wie First Phosphate bekanntgab, erbrachten Schürfproben aus dem geologischen Erkundungsprogramm auf Larouche bis zu 36,46% P2O5 (Phosphatoxid) in massivem Apatit, der in Nelsonitschichten gefunden wurde. 13 der 22 entnommenen Proben wiesen dabei Werte zwischen 8,29% P2O5 und 36,46% P2O5 auf, während vier weitere Proben zwischen 17,32 % TiO2 (Titandioxid) und 19,22 % TiO2 ergaben.





First Phosphate Ergebnisse und Lage der Proben von Larouche; Quelle: First Phosphate

Das Phosphat befindet sich in Schichten von Apatit-haltigem Nelsonit im Anorthosit-Grundgestein. Darüber hinaus ähnelt der geologische Kontext dem, den das Winterbohrprogramm des Unternehmens im nördlichen Teil seines Grundstücks Bégin-Lamarche aufdeckte. Auf Larouche ist das mineralisierte Gebiet bis zu 1.000 Meter lang und 500 Meter breit!

Entscheidende Elemente eines erfolgreichen Projekts vorhanden

Wie First Phosphate-CEO John Passalacqua erläutert, zeigen diese Ergebnisse einmal mehr auf, dass das Unternehmen über zahlreiche hochgradige, Phosphat aufweisende und aussichtsreiche Liegenschaften verfügt, die in der Nähe des Hafens von Saguenay liegen. Wie Passalacqua weiter betonte stellen die hohen Gehalte der Mineralisierung, die geringe Entfernung zum Hafen und bestehender Infrastruktur entscheidende Elemente eines erfolgreichen Projekts dar.

Die Arbeiten auf Larouche wurden im Rahmen eines Explorationsprogramms vorgenommen, das drei weitere First Phosphate-Projekte mit hohem Potenzial umfasste. So ergaben neun der 44 auf dem Perron-Projekt entnommenen Proben Werte von mehr als 5% P2O5 mit bis zu 13,68% P2O5 und 19,02% TiO2. Die Mineralisierung befindet sich innerhalb zentimetrischer bis dezimetrischer Schichten von Nelsonit in der Anorthositmasse.

Auf der Liegenschaft Lac Alex wiesen mehr als 50% der Schürfproben einen Gehalt von über 3% P2O5 und bis zu 5,79% P2O5 sowie einen TiO2-Gehalt von 4 bis 8% auf. Die Mineralisierung tritt hier innerhalb eines Oxid-Apatit-Gabbronorits (OAGN) auf, das dem Projekt Lac à l'Orignal des Unternehmens ähnelt.

Die Brochet-Liegenschaft wiederum erbrachte in 12 von 48 Proben über 3% P2O5 und bis zu 6,99% P2O5 mit bis zu 12,28% assoziiertem TiO2. Diese Mineralisierung kommt ebenfalls innerhalb eines Oxid-Apatit-Gabbronorits (OAGN) vor, das dem Projekt Lac à l'Orignal des Unternehmens ähnelt.

