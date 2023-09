INVERTO baut Führungsteam in Köln weiter aus / Simone Hilbring verstärkt das Team als Managing Director (FOTO)

Köln (ots) - INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte

Tochter der Boston Consulting Group, baut das Managing Board am Standort Köln

weiter aus: Simone Hilbring wurde zur Managing Director ernannt und in das Team

der Geschäftsführung berufen.



Die Handelsexpertin ist seit zehn Jahren bei INVERTO tätig. Hilbring studierte

in den Niederlanden und Kanada und schloss ihr Studium an der Universität

Maastricht mit einem Diplom in International Business ab. Sie berät europäische

Kunden aus der Einzelhandels- und Konsumgüterindustrie bei Transformationen

sowie bei der Entwicklung von Organisationmodellen und Turnarounds. Sie verfügt

über profunde internationale Erfahrung in der Sortimentsoptimierung,

Warengruppenstrategie und Eigenmarkenbeschaffung im Handel.