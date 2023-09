Rüsselsheim (ots) -



- Opel CEO Florian Huettl: "Experimental und neuer Opel-Blitz symbolisieren

elektrische Zukunft der Marke."

- Schon bald auf der Straße: Neuer Opel Astra Sports Tourer Electric und Corsa

Electric

- Zukunftsweisender Fahrplan: 2024 jedes Opel-Modell mit batterie-elektrischer

Variante, ab 2025 jeder neukonstruierte Opel vollelektrisch

- Eintauchen in eine neue Online-Welt: Opel stellt neues digitales

Kundenerlebnis vor



"Auf der diesjährigen IAA Mobility geben wir den konkreten Ausblick auf das

nächste Kapitel unserer Marke. Der Opel Experimental zeigt, wie wir uns die

Zukunft von Opel vorstellen: elektrisch, einfach und spannend." Mit diesen

Worten kündigte Opel CEO Florian Huettl heute die Weltpremiere des

Konzeptfahrzeugs Opel Experimental auf der Opel-Pressekonferenz der IAA Mobility

an. Darüber hinaus präsentierten Huettl, Opel-Designchef Mark Adams und

Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann mit dem Opel Astra Sports Tourer

Electric und dem Opel Corsa Electric zwei weitere Premieren. Dazu gaben sie

spannende Ausblicke auf die elektrische Zukunft der Marke.





Das wegweisende Konzeptfahrzeug Opel Experimental(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/experimental-2023) ist dabei mehrals eine Vision für die Marke. Das hat Florian Huettl am Opel-Stand B20 in HalleB2 unmissverständlich klargestellt. Denn der Opel Experimental steht für alles,was Opel und die zentralen Markensäulen "Greenovation", "Detox" und "ModernGerman" ausmacht. Er ist vollelektrisch und verringert damit den CO2-Fußabdruck.Er ist mutig und klar gestaltet und dabei auf das Wesentliche fokussiert. Und erbegeistert mit seinen beeindruckenden Proportionen, intelligentenAerodynamik-Lösungen, einer hocheffizienten Raumausnutzung sowie modernsterLichttechnologie samt erstmals beleuchtetem Opel-Blitz "Das ist genau das, waswir German Energy nennen", brachte es Opel-Designchef Mark Adams auf den Punkt.Zugleich gab Florian Huettl einen Ausblick auf den ambitionierten Opel-Fahrplander nächsten Jahre: "Bereits 2024 wird jeder Opel auch als batterie-elektrischeVariante erhältlich sein. Und von 2025 an werden alle neuen Opel-Modelleausschließlich vollelektrisch an den Start gehen. Das zeigt, dass wir nicht nurbereit sind für den größten Wandel in der Automobilindustrie. Wir sind ihmvoraus!"Von der IAA auf die Straße: Opel Astra Sports Tourer Electric und Corsa ElectricDie Elektromobilität spannend, alltagstauglich und damit für alle leicht machen- wie dies schon heute funktioniert, sehen die Journalisten und Besucher an zweiweiteren Opel-Fahrzeugen, die auf der IAA Mobility aktuell Premiere feiern: demneuen Opel Astra Sports Tourer Electric