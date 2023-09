BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sieht die von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) angekündigte Erleichterung von Wolfsabschüssen kritisch. "Die Erfahrungen aus anderen EU-Ländern zeigen klar, dass sich Risse mit dem Gewehr nicht nachhaltig reduzieren lassen", sagte BUND-Wolfsexperte Uwe Friedel.

Demnach sei in Frankreich trotz einer Abschussquote von 19 Prozent - 2022 über 160 Wölfe - die Gesamtzahl der Risse kaum zurückgegangen. "Für die Anzahl der gerissenen Weidetiere ist nicht die Anzahl von Wölfen ausschlaggebend, sondern die Anzahl ungeschützter Weidetierherden. Die meisten Risse an Weidetieren geschehen in Deutschland an Tieren ohne Herdenschutz", sagte Friedel. Der BUND bedauere, dass "der Herdenschutz als einzige Möglichkeit, Weidetiere präventiv und nachhaltig vor Wolfsangriffen zu schützen, vernachlässigt wird".