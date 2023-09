Niklas Klein Leistungsfähige Bewerber finden - darauf kommt es an (FOTO)

Wuppertal (ots) - Zwar sind moderne Social-Recruiting-Strategien in der

Logistikbranche, der Fertigung und der Industrie längst angekommen - die

gewünschte Wirkung wollen sie allerdings nur in den seltensten Fällen entfalten.

Aus seiner Zusammenarbeit mit etlichen Betrieben aus der Branche und Gesprächen

mit unzähligen Fachkräften kennt Niklas Klein die Feinheiten, die entsprechende

Stellenanzeigen tatsächlich zum Erfolg führen. Worauf aber kommt es dabei

wirklich an?



In der Logistikbranche, der Fertigung und der Industrie verschärft sich die Lage

in der Mitarbeitergewinnung zunehmend: Obwohl Unternehmen auf das Potenzial von

Social Recruiting setzen, schaffen sie es kaum, die tatsächliche Wirksamkeit

dieser Herangehensweise zu entfalten. Denn statt fachkundige Agenturen zu

beauftragen, verlassen sich viele Firmen auf generische Werbestrategien, die von

branchenfremden Dienstleistern entwickelt werden. Kein Wunder also, dass die

dringend benötigten Fachkräfte all die Werbeanzeigen ignorieren, die sie schon

unzählige Male bei anderen Anbietern gesehen haben. "Unternehmen, die weiterhin

auf überholte Recruiting-Strategien setzen, riskieren nicht nur eine

Verschlechterung ihrer Mitarbeiterqualität. Zusätzlich laufen sie Gefahr, von

der Konkurrenz abgehängt zu werden, die den Wert von zielgerichteter und

fundierter Personalsuche längst erkannt hat", warnt Niklas Klein, Gründer von

SocialMate Recruiting.