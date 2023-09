Köln (ots) - Der pfmmedical-Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 ein

Umsatzwachstums von rund 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielen können; und

das trotz vieler nicht planbarer Sachverhalte, die sich negativ auf die

Umsatzentwicklung ausgewirkt haben. So war der Ukrainekrieg nicht absehbar und

man ist davon ausgegangen, dass die Covid-Pandemie kaum noch Einfluss haben

würde.



Trotz der schwierigen Voraussetzung konnte in den medizinischen Fokusfeldern,

über die das Geschäft gesteuert wird, ein Gesamtumsatz von 131,7 Mio. Euro

(Vorjahr 127,1 Mio. Euro) erwirtschaftet werden. Das war unter Berücksichtigung

des unterjährig weggefallenen Geschäftes mit den Produkten der Firma Convatec

(z. B. Urinmessgeräte, Absaugkatheter) eine robuste Leistung. Die börsennotierte

Firma Convatec hatte im Mai 2022 mitgeteilt, sich aus der Fertigung der

betreffenden Produktlinien zurückzuziehen und die Produktion innerhalb weniger

Monate komplett einzustellen.





Besonders stark hat sich das medizinische Fokusfeld Chirurgie entwickelt, nichtnur in Deutschland, sondern auch in China und den USA. Auch andere medizinischenFokusfelder haben die positive Entwicklung in internationalen Märktenunterstützt. Lediglich der Bereich Surgery ICA, innerhalb des medizinischenFokusfeldes Chirurgie, war rückläufig. Dies ist zum einen der Beschaffungskrisebei den Halbleitern durch unterbrochene Lieferketten geschuldet, wodurch dieTochter pfm medical hico gmbh nicht wie erwartet wachsen konnte; zum anderen kames durch die genannte Einstellung eines Geschäftszweiges bei unserem PartnerConvatec zum Wegfall eines Teils des Portfolios in diesem Bereich.Weltweit gute Entwicklung und Umsetzung der StrategieAls weltweit tätiges Unternehmen hat für die pfmmedical das Auslandsgeschäfttraditionell einen sehr hohen Stellenwert. Die pfmmedical-Gruppe bedient mit 12Standorten in 8 Ländern über 100 Märkte. Der Umsatzanteil im Auslandsgeschäftlag 2022 bei 51,9 Prozent (Vorjahr 48,8 Prozent). Auch die Eigenfertigungsquotekonnte weiter gesteigert werden und lag bei 55,6 Prozent (Vorjahr 54,4 Prozent).Damit konnte pfmmedical die Strategie der fortgesetzten Internationalisierungund einer höheren Wertschöpfung weiter umsetzen.Investitionen für die Stärkung des UmsatzwachstumsDie Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen summierten sichim Jahr 2022 auf 1.695 TEUR, Schwerpunkte waren dabei technische Anlagen undBüroausstattung. Die langfristigen finanziellen Vermögenswerte beliefen sich auf1.537 TEUR. Hier lag der Schwerpunkt bei neu erworbenen oder sich in Gründungbefindlichen Gesellschaften in Brasilien und den USA sowie in wichtigen