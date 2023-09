E-Auto-Förderung 2023/2024 Was ist noch möglich und wie spart man Steuern? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Elektromobilität wird auch 2023 und 2024 vom Staat

gefördert. Allerdings fällt die Ersparnis beziehungsweise der sogenannte

Umweltbonus nicht mehr so üppig aus wie noch in den Vorjahren. Steuerlich lässt

sich mit einem E-Auto aber weiterhin sparen. Der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert, was jetzt noch möglich ist.



E-Auto-Förderung 2023