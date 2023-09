Einführungswoche gestartet! Rutronik holt Nachwuchs an Board und erweitert sein Team

Ispringen (ots) - Mit Beginn der ersten September-Woche ging es wieder los: Die

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH begrüßte mit Freude am 1. September 2023

eine neue Generation von Auszubildenden und DH-Studierenden. In einer

aufregenden und informativen Einführungswoche werden die insgesamt 28 neuen

Nachwuchstalente auf ihre zukünftigen Herausforderungen vorbereitet und erhalten

nicht nur einen Einblick in den Ausbildungsbetrieb, sondern lernen ihren

künftigen Arbeitsort von Grund auf kennen. Auf dem Programm stehen zahlreiche

Veranstaltungspunkte, die es den jungen Berufseinsteigern ermöglichen, das

Rutronik-Team und weitere Berufseinsteiger kennenzulernen. Los geht es mit einer

offiziellen Begrüßung. Direkt im Anschluss folgen Schulungen, in denen die

Nachwuchskräfte umfassende Informationen über das international tätige

Unternehmen erhalten, das in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert.

(https://www.rutronik.com/de/50-jahre)



Junge Talente erwarten spannende Karrierechancen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Als Familienbetrieb in den 1970er Jahren in Ispringen gegründet, hat sichRutronik inzwischen zu einem der größten Broadline-Distributoren fürelektronische Bauelemente und damit zu einem begehrten Arbeitgeber in einerzukunftsgerichteten Branche entwickelt. Regelmäßig begrüßt das Unternehmen neueNachwuchsfachkräfte, die im Rahmen eines sorgfältig erarbeiteten OnboardingsSchritt für Schritt in den Betrieb eingeführt werden. "Die Berufseinsteigererfahren in der Einführungswoche alles Wichtige zur Firmengeschichte und-philosophie sowie zum grundlegenden Geschäftsmodell und den Werten, für dieRutronik steht. Darüber hinaus lernen sie die verschiedenen Unternehmensbereichekennen. Wir bieten Karrierechancen in vielen verschiedenen Abteilungen, sei esim Vertrieb, in der IT, im Produktmarketing oder der Global MarketingCommunication", erklärt der Ausbildungsleiter, Jeremy Westphalen. Auch in denBereich Logistik dürfen die Neuankömmlinge einen genaueren Blick werfen. Auch indiesem Jahr ist der Rundgang durch das Zentrallager ein wichtigerVeranstaltungspunkt an den Einführungstagen. Vom Hauptlager in Eisingen nahe demFirmensitz in Ispringen gehen 290 Millionen Artikel in den Versand an Kundenrund um den Globus. Aber mindestens genauso spannend wie die verschiedenenArbeitsfelder sind die zahlreichen Orte weltweit, an denen Rutronik seineNiederlassungen hat. Für viele Berufseinsteiger ist diese internationaleAusrichtung (https://rutronik-careers.com/world) und die Möglichkeit eines